Уфа, 23 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Запасы продовольствия на складах в Башкирии имеются в достаточном объёме. Об этом 23 марта сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов на заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

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«Перебоев с поставками мукомольно-крупяных изделий и мясо-молочной продукции в торговые сети нет. Только сахара ежесуточно отгружаем в магазины до 550 тонн. Запасов хватит, чтобы обеспечить потребности жителей республики до нового урожая», — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что минсельхоз Башкирии готовит дополнительные посевные площади под сахарную свёклу: планируется их увеличить с 34 тысяч до 45 тысяч га. В результате, 12 свеклосеющих районов Башкирии обеспечат сахарные заводы республики бесперебойной работой.

Министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев сообщил, что в регионе удалось наладить логистику по бесперебойной поставке в магазины социально-значимых товаров.

«Наша задача — чтобы весь необходимый товар был на прилавках. Мы ожидаем, что через две-три недели начнётся ценовой спад, как это сейчас происходит с бытовой техникой — из-за падения спроса на эти товары цены на них начали снижаться», — сообщил чиновник.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил на постоянной основе проводить сельскохозяйственные ярмарки в городах и районных центрах.

«Жители ждут эти ярмарки, чтобы в выходные закупить свежую фермерскую продукцию и товары местных сельхозпроизводителей. Это выгодно и для аграриев — они получают «живые» деньги за свой товар», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Сообщается, что в прошлом году торговый оборот на региональных сельскохозяйственных ярмарках увеличился на 20%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что фермерские хозяйства в Башкирии обеспечивают до 15% всего объема производства сельскохозяйственной продукции в регионе.