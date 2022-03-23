Сан-Хосе, , 15:10 — REGNUM Кандидаты в президенты Коста-Рики Родриго Чавес и Хосе Мария Фигерес имеют примерно одинаковые шансы на победу. Об этом свидетельствует опрос Центра изучений и политических исследований Университета Коста-Рики, сообщает Prensa Latina.

Коста-Рика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Опрос, опубликованный изданием Semanario Universidad, показал, что Чавес, кандидат в президенты от Прогрессивной социально-демократической партии, набирает 43,3% голосов, в то время как экс-президент страны Фигерес, представитель Национальной партии освобождения, набирает 38,1%.

Опрос проходил в период с 18 по 21 марта.

Аналитики подчёркивают, что в условиях статистической погрешности шансы кандидатов в президенты примерно равны.

В Коста-Рике 3 апреля пройдёт второй тур выборов президента страны.