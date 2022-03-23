Ульяновск, 23 марта, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Ульяновской области по-прежнему ежедневно выздоравливают от ковида сотни жителей. При этом число летальных исходов растёт. Это следует из опубликованных сведений оперативного штаба РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 23 марта, в регионе вылечился от ковида 183 731 житель, в том числе за последние сутки выписаны 1516 человек. В целом доля выздоровевших составила 95,7% (от числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом).

Жертвами пандемии в Ульяновской области стали ещё четыре человека. Всего от осложнений, вызванных ковидом, скончались 4527 жителей.

Напомним, что в Ульяновской области спад вновь выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией идёт с марта. Всего лабораторно подтверждено 192 019 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области резко сократилось число вновь выявляемых случаев заражения штаммом «Омикрон»: за последнюю неделю (с 14 по 21 марта) спад составил 3,5 раза, подтверждено 22 случая инфицирования.