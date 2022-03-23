Ульяновск, 23 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось суточное число госпитализированных пациентов с коронавирусом и количество вновь выявленных случаев заражения. Такие обновлённые данные приводит федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативной информации, 22 марта в ковид-госпитали направлены 29 больных, что в 2,5 раза меньше, чем было госпитализировано 21 марта (73 пациента). Напомним, что максимальное суточное число госпитализированных зарегистрировано 25 февраля: тогда за день в больницах приняли 163-х пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 192 019 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 22 марта лабораторно подтверждено 544 случая инфицирования, в то время как 21 марта было 605.

Отметим, что в Ульяновской области спад вновь выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией идёт с марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 14 по 20 марта ОРВИ заболели 9679 жителей, в том числе в Ульяновске — 6610. Это на 18,83% больше, чем было за предыдущий период (с 7 по 13 марта), недельный показатель заболеваемости сложился выше эпидемического порога на 15,6%.