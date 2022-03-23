Грозный, 23 марта, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся где-то трудиться после окончания российской военной спецоперации, и власти Чечни готовы обеспечить его работой. Об этом глава республики Рамзан Кадыров написал 23 марта в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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Он отметил, что возможность для подработки Зеленскому предоставят после того, как он прекратит сопротивление и сядет за стол переговоров. По словам Кадырова, один из участвующих в спецоперации чеченских бойцов попросил в будущем разрешить Зеленскому выступать в составе чеченской сборной КВН.

«Можем даже организовать отдельное шоу на ЧГТРК «Грозный», — сообщил Кадыров.

Он добавил, что предложение ограничено по времени, и «потом будет поздно».

Как сообщало ИА REGNUM, Кадыров также заявил, что готов спрятать Зеленского в Чечне.

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