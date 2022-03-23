Сан-Хосе, , 15:07 — REGNUM Согласно предварительным опросам Центра политических исследований Коста-Рики, на грядущих апрельских выборах президента два основных кандидата Родриго Чавес и Хосе Мария Фигерес могут набрать одинаковое количество голосов, что может привести к технической ничьей. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Коста-Рика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

За кандидата от социал-демократической партии Чавеса собираются голосовать 43,3% опрошенных, в то время как за бывшего президента Фигереса — 38,1%. С учётом трёхпроцентной погрешности опроса шансы кандидатов становятся статистически равными.

По сравнению с предыдущим опросом, проведённым центром в феврале 2022 года, Чавес потерял около 3% голосов, в то время как Фигерас сократил отставание, получив дополнительные 3% одобрения.

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