Салехард, 23 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 23 марта за сутки госпитализировано 23 человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 151 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Врачи

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Выздоровели за сутки 1254 ямальца. Заразились коронавирусом 102 человека — на 23 меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых три вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 23 марта зарегистрировано 134 670 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 129 612 человек, 1029 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).