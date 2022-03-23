Липецк, 23 марта, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 46 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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23 марта выявлено 450 новых случаев заражения коронавирусом — на девять меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 141 тыс. 11 случаев заражения.

За весь период наблюдения 128 тыс. 852 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 461 — за последние сутки.

За весь период скончались 3474 человека. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.