Омск, 23 марта, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Ещё 11 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 марта в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

С начала пандемии в Омской области жертвами COVID-19 стали 4095 человек, уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе был выявлен 281 носитель коронавируса, выздоровели 455 человек.