Иркутск, 23 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Депутаты Иркутского областного законодательного собрания поддержали поправки в региональный Закон «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области», внесённые на рассмотрение парламента губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Как сообщает 23 марта пресс-служба областного правительства, речь идет о принятии важнейших антикризисных мер.

Пресс-служба правительства Иркутской области Предложенный губернатором Иркутской области законопроект по поддержке инвесторов одобрен на сессии Заксобрания региона

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В рамках изменений установлен перечень условий, при которых земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, может быть предоставлен инвестору в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов.

«В нынешних непростых экономических условиях тема инвестиций становится еще более актуальной. Особенно она важна для отечественных инвесторов, часть из которых сегодня взяла паузу, чтобы определиться со своими дальнейшими планами. Принятие закона станет одной из важнейших антикризисных мер, направленных на поддержку основных драйверов экономики региона — наших инвесторов, позволит усилить конкурентные преимущества наших территорий, повысить инвестиционную привлекательность Иркутской области», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Губернатор особо отметил, что все вопросы, связанные с предоставлением инвесторам земельных участков, будут предварительно рассматриваться на Инвестиционном совете, что повысит открытость и прозрачность данной меры поддержки.

Как пояснила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун, изменения в закон значительно расширяют сферы деятельности, в рамках которых может быть реализован масштабный инвестиционный проект.

Помимо обрабатывающей промышленности, приоритетными сферами признаны туризм, логистика, IT-инфраструктура, создание конгрессно-выставочного пространства, строительство жилья для работников промышленных предприятий и арендного.

«Каждая из этих сфер направлена либо на развитие абсолютно нового для экономики региона направления, либо на реализацию уже существующего потенциала, что позволит диверсифицировать экономику Иркутской области, и, как следствие, привлечь дополнительные инвестиции и новые кадры», — сказала Наталья Гершун.

Внесенными в закон изменениями снижен порог инвестиций в сфере туризма с 2 млрд рублей до 500 млн рублей, в обрабатывающей промышленности и при реализации проектов по строительству жилья для работников, а также при создании распределительных центров и конгрессно-выставочных комплексов — до 200 млн рублей, при создании IT-инфраструктуры и строительстве арендного жилья — до 100 млн рублей.

Напомним, ранееИгорь Кобзевв условиях антироссийских санкций рекомендовал взять на вооружение опыт Братска по установлению ставки платы в один рубль за аренду земельного участка под объектами муниципальной собственности.

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