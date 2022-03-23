Кабул, 23 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Тахар сообщают, что в уезде Фархар мужчина убил сестру и невестку. Инцидент произошёл в селе Дехак, пишет газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

Собеседники добавили, что убийца прибыл в Фархар из Ирана с целью убийства этих женщин, а затем скрылся с места происшествия.

По данным источников, одна из жертв была жительницей Талукана (административного центра провинции Тахар), недавно сбежавшей из дома и вышедшей замуж за мужчину из уезда Фархар.

Источники сообщают, что, хотя вопрос и был решен на семейном совете, брат девушки убил в отместку и её саму, и невестку её мужа. Официальные лица пока никак не прокомментировали инцидент.