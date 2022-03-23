Новороссийск, Краснодарский край, 23 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. После аварии на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском погрузка нефти полностью остановлена, сообщили в КТК.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

При этом прим нефти в трубопровод пока продолжается, резервуаров должно хватит до 24 марта. Из-за неблагоприятной погоды пока не получается провести обследование повреждений.

В КТК также проинформировали о возможном падении отгрузки нефти в марте-апреле в пять раз.