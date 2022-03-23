Омск, 23 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждён 281 случай заражения коронавирусом, госпитализация потребовалась 77 заболевшим. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 марта в федеральном оперштабе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Соблюдай дистанцию

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

За весь период пандемии в Омской области выявлено 201 330 носителей коронавируса, выздоровели 192 229 человек. За сутки коронавирус победили 455 омичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в регионе выявили 298 носителей коронавируса, выздоровели 463 человека, госпитализация потребовалась 173 заболевшим.