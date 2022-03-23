Москва, 23 марта, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Вероятность введения дополнительных санкций в отношении «российского золота» можно оценить как очень высокую, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

Золото

«В данном случае необходимо учитывать влияние внутриполитического фактора США. В ноябре 2022 года в Америке пройдут выборы в Конгресс Соединённых Штатов.

Для демократов критически важно сохранить контроль над Палатой представителей и, по возможности, получить большинство в Сенате.

Их противники пытаются завоевать симпатии избирателей, обвиняя администрацию Джо Байдена в нерешительности по отношению к России. Одновременно республиканцы спекулируют на теме роста инфляции и цен на топливо.

В этой ситуации введение новых санкций против России превращается для Белого дома в важный инструмент для улучшения имиджа партии «ослов» в глазах колеблющейся части электората», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, согласно которому появляется возможность введения вторичных санкций против принимающих участие в операциях с золотом из запасов Центробанка РФ на сумму $132 млрд, обсудят группа из четырех сенаторов США с главой минфина этой страны Джанет Йеллен.