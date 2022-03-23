Москва, 23 марта, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Капитанами команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию будут олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Марк Кондратюк. Об этом 23 марта сообщили в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

Luu Анна Щербакова

На турнире будут соревноваться две команды — «Красная машина» и «Время первых».

Напомним, Кубок Первого канала состоится с 25 по 27 марта в Саранске.

В женском одиночном катании примут участие Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Софья Самоделкина и Аделия Петросян.

В одиночном катании у мужчин выступят Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.

В танцах на льду будут выступать Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.

В парном катании заявлены Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.