Чита, 23 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Правительство Забайкалья приняло решение предоставить отсрочку уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения за четвертый квартал 2021 и первый квартал 2022 года. Соответствующее постановление подписано губернатором Александром Осиповым, сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«Было важно принять это решение именно сейчас, когда малый и средний бизнес несет ощутимую финансовую нагрузку. Едва оправившись после непростого времени пандемии предприниматели столкнулись с санкционным давлением. Мы решили продлить сроки уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения за четвертый квартал 2021 и первый квартал 2022 года.

Новый срок —до 30 сентября 2022 включительно. Отмечу, что об этом много говорили бизнесмены на заседаниях оперативного штаба по обеспечению экономической стабильности. И мы услышали их пожелания. Новая мера затронула приоритетные отрасли экономики края», — отметил глава региона Александр Осипов.

В ведомстве отметили, что на данную налоговую отсрочку могут рассчитывать предприниматели, чей бизнес связан со строительством, обрабатывающим производством, сельским и лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством, предоставлением продуктов питания и напитков (кроме организаций, осуществляющих реализацию подакцизных товаров).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Осипов заявил, что санкции не повлияют на реализацию нацпроектов и государственных программ в регионе.

Читайте также: «Поддерживать друг друга»: власти Забайкалья призывают к спокойствию