Кишинёв, 23 марта, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Провести аудит долга компании «Молдовагаз» перед российским холдингом «Газпром» в оговоренные сроки не удастся. Об этом 23 марта заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в телевизионном интервью.

Midr.gov.md Андрей Спыну

«Представители Газпрома были проинформированы о том, что правительство не смогло заключить контракт с иностранной компанией на проведение аудита долга «Молдовагаз» в оговоренные сроки, до 1 мая», — сказал он.

Также Спыну отметил, что Кишинев объявили тендер по аудиту, однако международные компании не откликнулись и это, по его мнению, произошло из-за конфликта на Украине и «сложной ситуации в регионе».

При этом вице-премьер Молдавии признал, что республика не выполнила положения протокола, который был подписан с российской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-председатель молдавского парламента, депутат Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча заявил, что руководство Молдавии, вопреки прописанному в конституции нейтральному статусу, в конфликте между Москвой и Киевом заняло антироссийскую позицию.