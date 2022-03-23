Улан-Удэ, 23 марта, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Властям Бурятии поручено готовиться к наплыву туристов и не допустить кратного роста цен. По словам главы региона Алексея Цыденова, сейчас желающих приехать на Байкал «просто неимоверное количество», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Нужно обеспечить и качество, и цену. Сейчас наши компании туротрасли становятся квазимонополистами. Но нам не нужно, чтобы в Бурятии цена выросла в 3 раза. Понятно, что какой-то рост цены будет, но это должен быть, во-первых, обоснованный рост, во-вторых на большом потоке еще и сохранить качество», — отметил он.

Глава добавил, что республика имеет шанс заработать на туризме, однако для этого нужно обеспечить доступность, качество и комфорт туристических услуг. Главам районов поручено ориентировать местных жителей включаться в работу.

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