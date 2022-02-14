Улан-Удэ, , 05:22 — REGNUM В столицу Бурятии Улан-Удэ 13 февраля прилетел первый туристический чартер зимней программы «Лёд Байкала и солнце Бурятии». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Встреча туристов в аэропорту «Байкал». Улан-Удэ Правительство Бурятии

Туристов, как отмечается, встретили с соблюдением всех мер безопасности. В течение ближайших восьми дней они ознакомятся с культурой народов, проживающих в Бурятии, посетят уникальные природные места, включая и озеро Байкал. Стоимость тура на одного человека начинается от 35,7 тыс. рублей.

«Благодаря чартерной программе Бурятию посещают туристы из 40 городов центральной и западной части нашей страны. Также, это дает дополнительный толчок росту экономики Бурятии», — отметил зампред правительства республики Иван Альхеев.

По словам гендиректора компании TUI Россия Александра Сирченко, программа «Лёд Байкала и солнце Бурятии» была организовала в связи с хорошей реализацией предыдущих программ в республике.

«Надеемся, что за этот период туристы насладятся красотами Байкала и познакомятся с культурно-историческими достопримечательностями и природой Бурятии», — отметил директор.