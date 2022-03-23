Барнаул, 23 марта, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Алтайском крае произошло подорожание важных для сыроделия позиций, предстоит найти отечественные аналоги того, что покупали за рубежом. Об этом сообщил депутат Алтайского Заксобрания (АКЗС), член фракции «Единая Россия», председатель сельскохозяйственного перерабатывающего снабженческо-сбытового потребительского кооператива «ЧарышАгроПродукт» Максим Кочев. Его слова 23 марта цитирует телеграм-канал АКЗС.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский сыр

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«Конечно, мы испытываем некоторое напряжение. Подорожали важные для сыроделия позиции, сейчас пытаемся найти отечественные аналоги того, что покупали за рубежом. К примеру, есть проблема с заменой импортной пленки для упаковки сыра, закваски для прямого внесения.

Мы в работе используем итальянские закваски, и сейчас остро стоит вопрос, где их брать. Планируем обратиться к нашим научным партнерам, в частности, в Алтайский колледж сыроделия, чтобы они разработали достойные аналоги, которые позволили бы предприятию функционировать, как раньше», — рассказал депутат.

Он также добавил, что стоимость продукта пришлось увеличить, но не более чем на 10%.

«Мы сегодня вынуждены реагировать на изменения на рынке, но стараемся держать цены. Будем приспосабливаться работать в новых условиях. На внешние факторы мы никак повлиять не можем, но сейчас важно выдержать время, подумать, как лучше работать в сложившихся условиях», — подытожил Максим Кочев.

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