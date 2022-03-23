Владикавказ, 23 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Северной Осетии ввели в эксплуатацию новую систему подачи кислорода в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи, где в августе 2021 года из-за аварии погибли девять пациентов.

Telegram-канал главы Северной Осетии Сергея Меняйло Кислород

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Напомним, ЧП произошло 9 августа. При этом, как отмечало руководство больницы и минздрава, оно неоднократно поднимало вопрос о проблемах в работе системы подачи кислорода. После аварии больницу закрыли для приема пациентов, возбудили уголовное дело. На реконструкцию медучреждения и его переоснащение были направлены более 113 млн рублей.

В настоящее время в медорганизации установлены две емкости по 11,5 тонн каждая для закачки и хранения жидкого медицинского кислорода. Такого запаса хватит на пять дней при максимальной загруженности медучреждения. Кроме того, предусмотрена резервная магистрали, на которую будет переключаться работа в случае сбоя в основной системе.

По словам министра здравоохранения орой помощи является основным ковид-стационаром республики, в нем развёрнуто 174 ковидных коек, из них 24 — реанимационные.

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