Чебоксары, 23 марта, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Чувашии сохранилась тенденция снижения выявляемых случаев заражения коронавирусом, но при этом зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 23 марта, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 76 258 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки (22 марта) — 87. Напомним, что 21 марта было подтверждено 92 случая инфицирования коронавирусом. Спад идёт с начала марта.

Вылечились от ковида 55 789 жителей Чувашии, что составляет 73,16%. Из них за последние сутки выписаны 240 человек.

Что касается госпитализаций, то 22 марта в ковидные стационары направлены 58 больных, что на 14 пациентов меньше, чем было 21 марта (72 человека).

Количество жертв пандемии продолжает расти. Всего в Чувашии от ковида умерли 4529 человек, в том числе за последние сутки скончались четыре пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах врачам удалось спасти 30-летнюю беременную женщину, за жизнь которой боролись два месяца. У неё было 100-процентное поражение лёгких из-за заражения коронавирусом.