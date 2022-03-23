Ханты-Мансийск, 23 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 23 марта госпитализировали 46 больных с COVID-19, 998 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

(сс) mos.ru. Евгений Самарин Врач

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За минувшие сутки в Югре выявлено 179 новых случая заражения коронавирусом, на четыре человека меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 23 марта является Советский район — 22.

С начала пандемии в Югре к 23 марта насчитывается 205 302 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 196 593 пациента, 2499 скончались (на два пациента больше, чем днём ранее).