Чита, 23 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. По информации министерства здравоохранения Забайкалья на 23 марта, всего в регионе привит первым компонентом 685 731 человек (+1851 за трое суток), из них завершили вакцинацию — 634 753 (+2254 за трое суток).

Yarregion.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Повторно вакцинировались 193 400 забайкальцев (+ 1555 за трое суток).

Также первый компонент вакцины получили 850 детей (+1 за трое суток), из них завершили вакцинацию — 647 (+5).

Читайте также: В Забайкалье от COVID-19 привиты ещё более тысячи человек