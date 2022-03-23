Москва, , 13:26 — REGNUM Закон, устанавливающий ответственность за распространение недостоверной информации о Вооружённых силах РФ, соответствует ситуации. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, закон о наказании за фейки о Вооружённых силах РФ достаточно жёсткий, однако он полностью соответствует ситуации «тотальной информационной войны».

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Песков предупредил о последствиях, которые могут наступить в связи с отправкой контингента миротворцев НАТО на Украину.