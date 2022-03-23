Ижевск, 23 марта, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 23 марта прививку от коронавируса сделали 694 996 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 550 125 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировался 201 житель республики. Второй компонент препарата получили 95 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 740 человек. 131 504 человека прошли ревакцинацию, за предыдущие сутки — 476 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписался 521 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 147 371 житель республики. За все время пандемии в республике подтвердили 161 790 случаев заражения коронавирусом, из них 255 — за минувшие сутки.

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