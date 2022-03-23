Москва, 23 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Доллар 22 марта предпринимал робкие попытки укрепления в паре с рублем, но в итоге вернулся на исходные позиции, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Сегодня, 23 марта, давление на котировки усиливается, и пара снова тестирует планку в 100 руб., пробой которой несколько улучшит краткосрочные технические перспективы рубля в рамках охлаждения дефляционного давления, которое сменяется все более явными признаками стабилизации.

Эмоции участников рынка по сравнению с движениями в конце февраля-начале марта заметно поутихли. Ситуация в Украине остается напряженной, но значимых поводов для резкого роста или агрессивного падения на данном этапе не наблюдается.

Переговоры по-прежнему ведутся, но прогресса мало, что создает своего рода нейтральные условия для рубля, который при этом, безусловно, остается в подвешенном состоянии и ждет дальнейшего развития событий.

В краткосрочной перспективе не исключены новые подъемы пары доллар/рубль в свете ожиданий оглашения нового пакета санкций со стороны США.

Некоторым подспорьем для российской валюты сейчас служит общий позитивный настрой инвесторов в отношении рисковых активов, что одновременно сдерживает порывы долларовых быков.

При этом даже в случае прорыва отметки 100 руб. пара вряд ли сможет надолго задержаться под этим психологическим уровнем в силу сохраняющейся напряженности в российско-украинском конфликте.

При обострении обстановки можно ожидать быстрого возврата цен выше 110 руб. лей, — считает эксперт.

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