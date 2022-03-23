Пермь, 23 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В ковидные отделения на территории Пермского края поступили за сутки, 22 марта, 75 пациентов. Это на 61 меньше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в стационарах лечение получают 823 человека. Коечный фонд свободен на 46,7%. Медики оценивают состояние 102 пермяков как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 32 человека.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 355 411 носителей коронавируса. За 22 марта проведено 2953 ПЦР-исследования, выявили 671 случай заражения.

От болезни оправились 339 672 человека, в том числе 1338 — за последние сутки. По причине COVID-19 скончались 8613 пермяков, из них десять — за минувший день.