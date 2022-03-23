Красноярск, 23 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Красноярском крае на встрече в Сибирском федеральном университете (СФУ) 23 марта обсудили задачи, которые необходимо решить для выхода бизнеса региона на рынки Азии. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве экономики и регионального развития.

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Основные направления организации экономического сотрудничества красноярских предприятий с Китаем и странами Юго-Восточной Азии на встрече представил генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

По словам вице-премьера края Сергея Верещагина, часть этих направлений уже сформирована — в виде конкретных мероприятий, проектов нормативно-правовых актов, предложений для федеральных органов.

«Мы направили на федеральный уровень предложения по изменениям в налоговой политике, по развитию железнодорожной инфраструктуры, поддержке промышленных и технопарков, организации работы таможни», — отметил Верещагин.

Он добавил, что рассматривается возможность по созданию сети торговых представителей края в азиатских странах, открытия торгового дома Енисейской Сибири в Китае.

«Вероятно, понадобится помощь в логистике нашим экспортёрам при взаимодействии с РЖД и авиаперевозчиками. Параллельно ведём мониторинг потребностей предприятий края в товарах из Азии и наоборот — анализируем, какую продукцию мы можем экспортировать в Китай и другие дружественные страны», — подчеркнул вице-премьер.

С 2010 года представительства в Китае, а также в Индии есть у ПАО «Сбербанк». Заместитель председателя Сибирского банка — управляющий Красноярским отделением ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев предложил российским производителям регистрироваться и размещать свой товар на площадке Tmall Global (маркетплейс для продажи в Китае любых товаров).

«От многих деловых объединений мы уже получили различные предложения, прошу их дополнить по итогам сегодняшней встречи. Время терять нельзя, и протягивать бизнес-связи мы начнем в ближайшее время», — подытожил Верещагин.

В мае представители Красноярского края планируют представить товары региона на выставках в Шанхае и в Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в рамках Красноярского экономического форума замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил о том, что потенциал Сибири позволит экономике России совершить «азиатский разворот».

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