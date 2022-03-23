Курган, 23 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Курганской области реализуется более 120 инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса с общим объёмом капитальных вложений более 15 млрд рублей. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Зауралья Вадим Шумков.

Евгений Катышев Карта-флаг Курганской области

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"В этом году строим четыре новых свинофермы, в том числе неподалеку от Кургана. Несколько молочнотоварных ферм, в том числе в Шадринском, Далматовском и Притобольном районах. Начата масштабная модернизация Боровской птицефабрики», — перечислил Шумков.

Он также добавил, что «абсолютное большинство проектов получают прямую финансовую поддержку правительства области».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области в 2022 году посевные площади увеличатся на 100 тысяч гектаров.