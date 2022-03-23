Ставрополь, 23 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Ставрополье намерено обеспечивать свежими томатами в круглогодичном режиме не только жителей края, но и жителей Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга, Центральной России. Амбициозные цели ставит перед собой тепличный комплекс в городе Солнечнодольске, который является одним из крупнейших в Европе. Расположенный на площади более 83 гектаров, он дает более 38 тонн овощей в год.

Александр Полегенько ИА REGNUM — Урожай томатов

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В планах руководства запустить новую — четвертую очередь теплиц. Её отдадут под производство огурцов. Для выращивания овощных культур и ухода за ними в тепличном комплексе используют экологические методы. Так, для борьбы с вредителями применяют клопов-макролофусов, выведенных в лабораторных условиях, а для опыления растений — шмелей.

В условиях санкций Запада, тепличный комплекс не только не снизит темпы производства, но и, напротив, намерен их наращивать, в том числе применяя для сева отечественные семена овощных культур.

«Сейчас на предприятии прорабатывают вопрос импортозамещения семян, которые поставляют из-за рубежа. Мы этот вопрос в настоящее время рассматриваем, анализируем обстановку и возможность поставки. В любом случае наши планы на будущее не меняются — будем вводить новые площади и сохранять рабочие места», — заявил главный агроном тепличного комплекса Юрий Кучинский.

Напомним, два года назад губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ставил перед сельхозпроизводителями амбициозные задачи. Сообщив о том, что Ставрополье формирует около16% российского рынка тепличных томатов, он поставил цели выйти на 30%. При этом планировалось создать в тепличных хозяйствах края не менее 15 тыс. новых рабочих мест.

«Региональные производства в условиях западных санкций не останавливаются. Начатые инвестиционные проекты продолжаются. Коллективы работают», — написал 23 марта в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.