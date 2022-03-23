Барнаул, 23 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 23 марта 2022 года вакцинированы 1 384 295 человек (+1700 за сутки), следует из данных оперштаба региона. Из общего числа привитых 56 892 жителей региона получили первую прививку (+193 за сутки).

Lenobl.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Число полностью привитых граждан составило 1 229 950 (+956 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 97 453 ревакцинированных (+551 за сутки).

Читайте также: На Алтае за сутки впервые вакцинирован от COVID-19 всего один человек