Кемерово, 23 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 23 марта, на лечении находятся 8153 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации в регионе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 247 новых случаев заражения коронавирусом (всего — 155 555 случаев), 528 человек выздоровели (всего — 145 174 человека).

По официальным данным, за всё время скончались 2228 пациентов с коронавирусом.