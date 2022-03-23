Владимир, 23 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Во Владимире хирургический корпус Областной клинической больницы с 4 апреля вернётся к оказанию плановой медпомощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В корпусе временно было приостановлено проведение плановых операций по профилям «травматология-ортопедия», «челюстно-лицевая хирургия», «сосудистая хирургия», «гинекология», «колопроктология». С 24 марта в корпусе будет проводиться дезинфекция, и он вернётся к плановой работе.

Также подразделения для лечения пациентов с коронавирусом закрыты также в Областном центре специализированных видов медпомощи, Областном госпитале для ветеранов войн, Городской больнице № 2 Владимира, Родильном доме № 2 Владимира, муромских больницах № 1 и № 2, Городской больнице города Радужный, а также в Собинской, Судогодской и Суздальской районных больницах. В медицинских организациях области действуют 1157 ковидных коек, 54% из них свободны.