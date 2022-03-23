Эр-Рияд, 23 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Йеменские повстанцы-хуситы осуществили запуск баллистической ракеты по территории Саудовской Аравии. Об этом 23 марта сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление международной коалиции по восстановлению мира в Йемене.

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По последним данным, ракета была запущена в направлении города Джизан на юго-востоке страны. Предположительно, целью удара стал аэропорт города, используемый саудовскими ВВС для нанесения ударов по йеменской территории.

Системы ПВО Саудовской Аравии смогли сбить ракету, её обломки упали на окраинах города.