Саудовские силы ПВО сбили выпущенную из Йемена ракету
Эр-Рияд, 23 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Йеменские повстанцы-хуситы осуществили запуск баллистической ракеты по территории Саудовской Аравии. Об этом 23 марта сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление международной коалиции по восстановлению мира в Йемене.
Mil.ru
ПВО
По последним данным, ракета была запущена в направлении города Джизан на юго-востоке страны. Предположительно, целью удара стал аэропорт города, используемый саудовскими ВВС для нанесения ударов по йеменской территории.
Системы ПВО Саудовской Аравии смогли сбить ракету, её обломки упали на окраинах города.