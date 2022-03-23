Красноярск, 23 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 11 пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 23 марта в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Красноярском крае умер 10 461 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 332 носителя коронавируса, выздоровел 521 человек.

22 марта жертвами COVID-19 в регионе стали 38 человек.