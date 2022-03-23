Иркутск, 23 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 23 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8353 человек, причём 12 из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 281 229 (+965 за сутки). Госпитализированы 1209 (-37 за сутки). В то же время выздоровели 267 157 пациентов (+1637 за сутки).

Как сообщалоИА REGNUM, ещё 648 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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