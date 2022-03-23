Москва, 23 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В рамках моратория на плановые и внеплановые проверки рассматриваются предупреждения после первого нарушения и понижение уровня штрафов. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Решетников

«Есть ещё ряд мер. Обсуждался ход моратория на плановые и внеплановые проверки. Важно, что Госдума РФ приняла поправки в КоАП, а сегодня Совфед [их] рассматривает — есть 112 статей <…>, и если предприниматель в первый раз нарушил, то [будет] только предупреждение. Там же — понижение штрафов», — сказал Решетников.

По его словам, всё это «уравнивается по уровню индивидуальных предпринимателей».