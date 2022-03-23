В Красноярском крае за сутки выявили 332 носителя коронавируса
Красноярск, 23 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 332 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 357 525. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 марта в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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За сутки в крае выздоровел 521 ковид-пациент, госпитализация потребовалась 112 заболевшим (22 марта — 221).
Общее число выздоровевших в Красноярском крае на сегодняшний день — 343 444 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в крае был выявлен 221 носитель коронавируса, выздоровели 759 человек.