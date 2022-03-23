Якутск, 23 марта, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Компании Якутии, выполняющие строительство по госзаказу, получат больше средств за квадратный метр, чем было оговорено ранее. Соответствующее решение приняло правительство республики сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе ведомства. Стоимость метра повышена на 9%.

Pixabay.com Строительство жилья

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«В дальнейшем мы будем следить за тем, чтобы стоимость квадратного метра и те суммы, которые получают застройщики по программе, отражали текущую рыночную ситуацию», — заверил первый вице-премьер Якутии Кирилл Бычков.

Если строительство жилья будет дорожать, то разницу в стоимости застройщикам будут компенсировать. На это в бюджете региона зарезервированы 1,3 млрд рублей. В правительстве региона полагают, что эти меры позволят сохранить текущие темпы строительства жилья в регионе. С этой же целью капитал Республиканского ипотечного агентства намерены увеличить до 2,24 млрд рублей.

Помимо этого, будут увеличены авансовые платежи компаниям, которые строят жильё по программе расселения из аварийных домов или осуществляют капремонты в ветхом фонде. Таким образом будет решена проблема возможной нехватки оборотных средств.

«Будут сокращены сроки согласования и упрощение механизма проведения общественных слушаний проектов градостроительных документов, временно приостановлены публичные слушания при принятии и реализации решений о комплексном развитии жилой застройки», — также отметили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области строительные компании уже столкнулись с трудностями при закупке материалов. Для их приобретения они занимают деньги в банках.