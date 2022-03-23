Липецк, 23 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Более 40 млн рублей господдержки смогут получить липецкие предприятия хлебопекарной промышленности. Об этом сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации.

Coffee-king Хлеб

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Правительство России для стабилизации ситуации на продовольственном рынке решило продлить меру поддержки для хлебопекарных предприятий и направить на эти цели 2,5 млрд рублей. Организациям Липецкой области выделено 40,8 млн рублей федеральных средств в качестве компенсации части затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Воспользоваться данным механизмом смогут предприятия, которые возьмут на себя обязательства не повышать цены на продукцию.

В 2021 году семь липецких производителей воспользовались этой мерой поддержки. Из федерального бюджета в регион было направлено 22,6 млн рублей. Еще 1,2 млн выделила область. Размер возмещения в 2022 году по сравнению с прошлым, когда выделялось 2000 рублей за тонну реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток), увеличится до 2500 рублей.

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Липецкой области в 2021 году составило 67,4 тыс. тонн. Этой продукции в регионе производится в два раза больше, чем рекомендовано по рациональным нормам потребления. Хлебные изделия выпекают более 60 организаций.