Москва, , 12:01 — REGNUM В регионах России с 22 марта стартовал сбор заявок на три новые грантовые программы на поддержку проектов по развитию туристической инфраструктуры. Заявки будут приниматься до 5 апреля, сообщили в Ростуризме.

Туристы у Денисовой пещеры Чуваев Николай

Первый тип грантов предусматривает создание модульных некапитальных средств размещения — кемпингов и автокемпингов. Второй — направлен на развитие туристической инфраструктуры — обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов.

Третий — поддержка предпринимателей в турсфере в своих регионах — создание безбарьерной среды, приобретение туристического оборудования, создание и развитие активных туристических маршрутов и т. д.

Сумма гранта составит от 3 до 10 млн руб. в зависимости от типа проекта. На всю грантовую программу в 2022 году выделено более 3,5 млрд руб. Все проекты должны быть реализованы предпринимателями до 31 декабря 2022 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России появится новый грант в сфере сельского хозяйства — «Агротуризм».

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