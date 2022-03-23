Париж, 23 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «больше, чем когда-либо, нас обязывают гуманитарные проблемы». Об этом глава французского государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Изменение климата, проблемы со здоровьем, конфликты: во всем мире больше, чем когда-либо, нас обязывают гуманитарные проблемы. Мы хотели сделать первый Европейский гуманитарный форум ярким событием председательства Франции в Совете Европейского союза», — говорится в заявлении Эммануэля Макрона.

Первый Европейский гуманитарный форум проходит в Брюсселе с 21 по 23 марта 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Франции, за сутки в стране выявлено 180 777 случаев заражения коронавирусом.