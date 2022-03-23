Красногорск, 23 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 699 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 23 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 924 800 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 956 530.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 23 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 15 человек.