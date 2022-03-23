Якутск, 23 марта, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Агропромышленные предприятия Якутии получили на региональном уровне субсидирование на 1,4 млрд рублей. Эти средства направлены на поддержку сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«На сегодня реальных оснований для возникновения дефицита нет. Сформирован запас основных видов продовольствия», — подчеркнул заместитель председателя правительства региона Кирилл Бычков.

На покупку комбикормов для предприятий промышленного птицеводства и свиноводства потратят 358,9 млн рублей. Также закупят племенные инкубационные яйца для якутской птицефабрики и семена картофеля и минеральные удобрения, на это потратят почти 100 млн рублей. Субсидия на приобретение муки составит 114,3 млн рублей.

Кроме того, для сельхозпроизводителей предусмотрели программу льготного кредитования. Предприятиям хлебопекарной промышленности планируется компенсировать часть затрат, на эти цели потратят 17 млн рублей. Помогут компаниям также в оформление лизинга на приобретение сельхозтехники. Будет субсидироваться заготовка молока.

Как сообщало ИА REGNUM, на создание запаса продуктов питания в Якутске и поддержание его в определённом объёме потратят 200 млн рублей. Запасы продовольствия в столице региона намерены увеличить в два раза. Завозить продукты питания будут в опережающем режиме.