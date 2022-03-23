Кызыл, 23 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за время пандемии, таким образом, жертвами COVID-19 стали 345 жителей республики. Победили коронавирус к настоящему времени 39 612 человек, в том числе восемь за последние сутки.

Общее число подтверждённых случаев заражения к 23 марта достигло 44 338. За сутки выявлено шесть новых носителей, трое заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.