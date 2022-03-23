Москва, 23 марта, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Нацпроект «Производительность труда» демонстрирует достойные результаты. За все четыре года его реализации в работу вовлечены более трех тысяч предприятий из более 70 регионов России. Как сообщает сайт производительность.рф, первые 1300 (42%) компаний уже отработали проекты с ФЦК И РЦК, там внедрены методы бережливого производства, увеличена добавленная стоимость на 71 миллиард рублей. Прирост производительности труда при этом составил 12%, а фонд оплаты труда вырос на 11%.

Цитата сайта volgabus.ru Холдинг «Volgabus Group»

«Нацпроект по повышению производительности труда приобретает особое значение для развития экономики, ее выхода на 3% рост. Мероприятия нацпроекта позволяют достаточно быстро получить нужные результаты без крупных финансовых вложений», — отметил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе январского совещания с субъектами РФ по рейтингу национального проекта «Производительность труда».

«Цель рейтинга — выявить образцовые регионы и напомнить о всех мерах поддержки нацпроекта, чтобы, используя их, новички и отстающие могли достичь показателей лидеров рейтинга. Это не только адресная помощь центров компетенций, но и программы повышения квалификации, льготного кредитования и помощь в выходе на экспорт. Пользуясь всем меню нацпроекта, регион может качественно изменить свою производственную культуру», — отметил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития Александр Молодцов.

По итогам 2021 года одним из лидеров национального проекта «Производительность труда» стала Волгоградская область. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора по развитию и науке ООО «Волгабас групп» Дмитрий Бибик, его компания стала одним из первых участников национального проекта и смогла в разы повысить выпуск продукции и увеличить прибыль.

«Говоря о нацпроекте «Производительность труда и повышение занятости», мы, как производственная компания, не можем переоценить его значимость. С конвейера завода сходят автобусы под маркой «Volgabus» и комплектующие для них. Специалисты предприятия и ранее уделяли значительное внимание производительности труда, разрабатывали различные методы ее повышения. Но после обращения в Федеральный Центр компетенций работа пошла гораздо эффективнее.

Рабочая группа предприятия прошла обучение по программе Федерального центра компетенций и начала внедрение инструментов бережливого производства на выбранном потоке — производстве боковин для автобусов. Соблюдение правил системы 5S на рабочих местах, оптимизация внутрицеховой логистики и технологических процессов дали видимые результаты. Например, на участке по производству боковин для автобусов благодаря этому выпуск продукции увеличился в девять раз. То есть фактически при равных материальных и человеческих ресурсах, нам удалось в разы повысить выпуск продукции и увеличить прибыль», — заместитель генерального директора по развитию и науке ООО «Волгабас групп» Дмитрий Бибик.

Как сообщало ИА REGNUM, компании — участники нацпроекта «Производительность труда» получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции.

На каждом предприятии создается производственный поток-образец и формируется команда из сотрудников для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы. Инструментам бережливого производства будут обучены 79,5 тыс. сотрудников компаний.

Главная задача — помочь предприятию начать работать без простоев и потерь, сделать работу более комфортной и эффективной, без ненужных усилий и действий. Национальный проект «Производительность труда» реализуется во Владимирской области с 2019 года.