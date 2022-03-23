Киров, 23 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Кировской завод «Нанолек» планирует начать выпуск первой полностью отечественной вакцины от вируса папилломы человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

Пресс-служба правительства Кировской области Работа ученого

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В настоящее время предприятие проектирует новый корпус площадью около 2,5 тыс. кв. метров, полная подготовка проекта намечена до лета 2022 года. В компании проект назвали «Наша Тесла». Планировка и концепция корпуса будут отвечать мировым стандартам Good Manufacturing Practice, устанавливающим требования к производству и контролю качества на высокотехнологичных фармацевтических предприятиях.

Открытие нового корпуса завода позволит выпускать до 8 млн доз готово вакцины ежегодно с 2025 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 3,5 млрд рублей.

«Разрабатываются и реализуются новые проекты, которые позволят сохранить здоровье сотням тысяч людей, придадут импульс развитию науки, экономики. Безусловно, мы можем только приветствовать, что новое производство компания «Нанолек» откроет именно в Кировской области», — подчеркнул губернатор Игорь Васильев.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время в России доступны только зарубежные вакцины против вируса папилломы человека. Создание отечественного продукта позволит проводить эффективную профилактику вируса, что даст возможность снизить смертность от онкологических заболеваний, поскольку вирус провоцирует злокачественные новообразования половых органов, головы и шеи.