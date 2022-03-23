Красногорск, 23 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 23 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 354 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 155 случаев больше аналогичного показателя 22 марта. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 199 человек, а днём ранее — у 367 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 26 826 новых случая заражения коронавирусом.