Стокгольм, 23 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В настоящее время власти региона Вестерботтен (север Швеции) активизируют свои усилия по борьбе с кибератаками. К ним относятся различные формы технических решений, которые местные органы намерены использовать, чтобы ответить на современные вызовы. Об этом 23 марта сообщил телеканал SVT.

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Региональная администрация Вестерботтена, которая, как и любая другая в Швеции полностью отвечает за функционирование системы здравоохранения, практически ежедневно подвергается различным формам кибератак. До сих пор им удавалось справляться с атаками.

На вопрос журналистов, по каким объектам социально значимой инфраструктуры бьют киберзлоумышленники, власти отвечать не хотят. Единственным конкретным посылом, который передали представители администрации Вестерботтена журналистам SVT, было то, что они работают над тем, чтобы больницы в лене могли работать автономно и в ручном режиме, то есть вообще без использования любых IT-систем.